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Konyada otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden meydana çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye takriben, Hüseyin G.

03 Kasım 2016 Perşembe, 13:31
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde kontrolden meydana çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye takriben, Hüseyin G. (55) idaresindeki 42 TP 648 plakalı otomobil, Ali Akkanat Bulvarı üstünde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilerek ters dönen otomobilin içerisinden bulunan Halil G. (59) de yaralandı. Yaralılar durum yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak çare altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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