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Konya'da otomobil yangını

01 Ocak 2017 Pazar, 16:45

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KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre Apak Mahallesi Konya Caddesi’nde seyir halinde olan Kerim Saraçoğlu’nun kullandığı 42 ST 202 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilinden dumanlar çıktığını fark eden Saraçoğlu aracını güçlükle yol kenarına çekti.

Dumanı gören çevredekiler araçlarındaki yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında otomobilde hasar oluştu.

itfaiye Karapınar otomobil yangını

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