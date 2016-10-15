Konya'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
KONYA (AA) – Konya’da otomobilin kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Serdar B. (22) idaresindeki 42 CBY 75 otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi’nde, kaldırımda elektrikli bisikletleriyle bekleyen amca çocukları Bilal (14), Ekrem (18), Meriç (14) ve Mustafa Bıyıkoğlu (17) ile Celal Turgut’a (15) çarptı. Hızını alamayan otomobil, fabrika duvarına vurduktan sonra takla attı.
Kazada, Bilal Bıyıkoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ekrem, Meriç ve Mustafa Bıyıkoğlu, Celal Turgut ile otomobil sürücüsü Serdar B, farklı hastanelerde tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen gençlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.
Bilal Bıyıkoğlu’nun cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.