Konya'da otomobilden hırsızlık

– Camını kırdıkları otomobilin bagajından 25 bin lira çaldıkları iddia edilen 4 zanlıdan, 2’si tutuklandı

KONYA (AA) – Konya’da camı kıralan otomobilden 25 bin lira çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Muhasebecilik yapan Mevlüt M, bankadan çektiği 25 bin lirayı poşete sararak, aracının bagajına bıraktı.

Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’ndeki bir camiye giren Mevlüt M, çıktığında camı kırılan aracındaki paranın çalındığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası ile şehir giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemi kamerası görüntülerini inceledi.

Eşkalleri belirlenen Ömer M. (37), Gökhan M. (31), Emre M. (21) ve Serkan M. (21) Ankara’da yakalandı.

Konya’da adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer M. ile Serkan M. tutuklanırken, Gökhan M. ve Emre M. tutuksuz yargılanmak üzere, serbest bırakıldı.