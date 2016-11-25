Konya'da otomobille minibüs çarpıştı: 5 yaralı

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Çidam idaresindeki 42 APJ 97 plakalı otomobil ile Hasan Akar yönetimindeki 42 BEA 34 plakalı minibüs, Beyşehir-Konya karayolunun 2. kilometresinde çarpıştı.

Yoldan çıkıp tarlaya girerek durabilen minibüsün sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Kazada, otomobil sürücüsü, araçtaki Emişe ve Halil İbrahim Çidam ile Fatma ve Osman Bayram yaralandı.

Otomobilde sıkışan bir yaralı, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.