Konya'da palet fabrikasında yangın
– Selçuklu ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü
15 Şubat 2017 Çarşamba, 11:20
KONYA (AA) – Konya’da palet fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yunuseli Sokak’ta faaliyet gösteren palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.
İş yerinde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.