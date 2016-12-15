Konya'da polis-şüpheli kovalamacası

KONYA (AA) – Konya’da bir polis memuru ile polis aracına çarparak kaçan otomobildeki 4 şüpheliden biri, kovalamacanın ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde devriye görevini sürdüren bir polis ekibi, Yeni Yol Caddesi’nde farları kapalı seyreden ve içinde 4 kişi bulunan 42 BB 587 plakalı otomobili durdurdu.

Yanlarına gelen polis memuru Cafer Yıldız’a (39) çarpıp kaçmaya başlayan araçtaki kişiler takibe alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Toprak Sarnıç Mahallesi’ndeki Meram Sanayi Sitesi’nde otomobilin yolunu kesmek istedi. Polis aracına çarparak kaçmaya devam eden kişilerin bulunduğu otomobilin lastiklerine ateş açıldı.

Lastiği patlayan otomobil, bir iş yerinin kapısına çarpınca durdurulabildi. Bu kez yaya olarak kaçmaya çalışan 4 şüpheliden Ali A. yakalandı.

Araçta inceleme yapan polis ekiplerinin, diğer şüpheliler Mehmet Yavuz Y, Mehmet K. ve Yunus D’yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Yaralanan polis memuru Cafer Yıldız ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.