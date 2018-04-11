KONYA’DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA
Konya’da faaliyet gösteren “Eren’den Sonra İyilik Hareketi Grubu” üyeleri, kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz yaptı.
Eren’den Sonra İyilik Hareketi Grubu üyeleri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşu’nun 173. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine sürpriz bir kutlama hazırladı.
Merkez Meram ilçesine bağlı Zafer Meydanı’nda toplanan grup üyeleri, 155 İhbar Hattı’nı arayıp, meydanda kavga olduğunu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen asayiş ve yunus ekipleri, grubun sürpriziyle karşılaştı.
Polis ekiplerinin geldiği sırada Türk bayrağı açan grup, gelen ekip için hazırlanan ve üzerinde “Polis Teşkilatının 173. Yıl Dönümü Kutlu Olsun” yazılı pastayı ikram etti, polislere çiçek verdi.
Çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla yapılan sürprizi destekledi.
Grup adına konuşan Musa Sonuç, grup üyeleri olarak, polislerin mutlu gününde yanlarında olmak istediklerini söyledi.
Polis teşkilatının 173. yıl dönümünü kutlayan Sonuç, “Polis ekiplerini kavga var diye çağırmıştık fakat geldiklerinde pasta ve çiçeklerle karşıladık.” dedi.
Programın sonunda grup üyeleriyle polisler hatıra fotoğrafı çektirdi.
AA
-
KESİNTİSİZ TRAFİK AKIŞI İÇİN 5 YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK VE YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILIYOR
-
SELÇUK İLE KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇEVREYİ GÜZELLEŞTİRECEK PROTOKOL
-
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk: GÜÇLÜ VE GELİŞMİŞ BİR KARAMAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ
-
İÇERİÇUMRA’YA PRESTİJ CADDE
-
KONYA’DA POLİSE SÜRPRİZ KUTLAMA
-
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİ
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
05
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]