Konya'da Roma dönemine ait mezar bulundu

– Ereğli ilçesinde içme suyu altyapısının sağlıklaştırılması için yapılan kazıda, Roma dönemine ait mezar ve gözyaşı şişeleri bulundu

KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekiplerince yürütülen altyapı iyileştirme çalışması sırasında, Roma dönemine ait mezar bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi’nde altyapı iyileştirme çalışması yürüten KOSKİ ekipleri, kazı çalışması sırasında bir mezar ve cam şişelere rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri de bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Ardından ekipler, Konya ve Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede mezarın, Roma dönemine ait olduğu, şişelerin de gözyaşı şişesi olduğu tespit edildi. Şişeler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazı alanında incelemelerde bulunan Konya Müze Müdürü Yusuf Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOSKİ ekiplerince yürütülen kazıda mezar bulunduğu bilgisini aldıktan sonra bölgeye geldiklerini söyledi.

Kazının yapıldığı bölümü incelediklerini anlatan Benli, “Yaptığımız incelemede, mezarın Roma dönemine ait olduğunu belirledik. Bunun için hemen bir kazı çalışması yapılması gerekiyor. Şu an çalışma alanı yol ortasında olduğu için güvenlik önlemlerinin alınması lazım. Bölgeyi kum ile doldurduk ama yeniden açacağız. Jandarmaya götürülen malzemeler, gözyaşı şişeleri. Bu mezarın Roma dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. En kısa sürede bölgede çalışma başlatıp, inceleme yapacağız.” diye konuştu.

Benli, bölgede toplu mezar olup olmadığının tespitinin de yapılacağını ifade ederek, “Mezarın yanında bulunan gözyaşı şişeleri de ölen kişi için tutulan yas sırasında gözyaşı doldurulan şişeler. Bu şişelere gözyaşı doldurularak mezara hediye ediliyor” dedi.