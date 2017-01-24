Konya'da sağlık ekibinin zor anları

KONYA (AA) – Konya’nın Hadim ilçesinde bir hasta ihbarına giden 112 acil servis ekipleri, kar kalınlığı 2 metreyi bulan bölgede ambulansın kara saplanması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Hadim ilçesi Hocalar Mahallesi’nde hasta olduğu ihbarı alan 112 acil servis ekipleri, yakın istasyonda bulunan kar paletli ambulansla bölgeye hareket etti.

– Ambulans kar nedeniyle yolda kaldı

Hastaya bir an önce müdahale etmek isteyen sağlık ekibi, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı ilçede verilen adrese ulaşmakta zor anlar yaşadı. Olay yerine gitmekte güçlük çeken ekip, paletli ambulansla yolda kaldı.

Bölgede çalışma yapan Hadim Belediyesine ait kar küreme aracı tarafından uzun süren çalışma sonucu saplandığı yerden kurtarılan ambulans, yoluna devam etti.

Uzun uğraşlar sonucunda tansiyon ve şeker hastası olan Mevlüt Çakmak’ın (66) evine ulaşan ekipler, hastayı evin bahçesinde kar üzerinde yatarken buldu. Sağlık çalışanları, ilk müdahaleyi de burada yaptı.

– Hastayı sırtında taşıyarak ambulansa götürdü

Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede, hastayı sedye ile taşıyamayan ekipten Samet Kuz ve Uğur Gök, hastayı önce itfaiyeci usulü taşımayı denedi ancak kar nedeniyle bunda başarılı olamadı.

Bunun üzerine Kuz, Çakmak’ı sırtına aldı. Ambulansa kadar sırtta taşınan hasta, zorlu dönüş yolculuğunun ardından Hadim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mevlüt Çakmak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.