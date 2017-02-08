Konya'da sağlık hizmetleri

KONYA (AA) – AK Parti Beyşehir ilçe Başkanı Mustafa Şenol yapımı devam eden Beyşehir Devlet Hastanesi’nin tamamlanmasıyla bölgenin en modern şekilde donatılmış hastanesi olacağını belirtti.

Şenol gazetecilere yaptığı açıklamada, yapımı devam eden hastanenin Haziran’da açılmasını planladıklarını söyledi.

Hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Şenol, şunları kaydetti:

“Hastane yöneticilerinin katılımı ile yapılan toplantı neticesinde hastanemizin tıbbi cihaz, iç donanımı, oda ve büro malzemeleri için 11 milyon lira ödenek gönderildi. Bu ödeneğin bir kısmı ile alınan röntgen ve mamografi cihazları hastanemize ulaştı. En kısa sürede mevcut hastanede halkımızın kullanıma sunulacaktır. Diğer cihazların hastanemize ulaşması ile hastanemiz bölgemizin en modern cihazları ile donatılmış ameliyathaneler, doğum salonları, yoğun bakımları ve görüntüleme sistemine sahip olacaktır. Ağaçlandırma, peyzaj işlemlerinin ve bağlantı yollarının tamamlanması ile 5 yıldızlı otel şeklinde dizayn edilen hastanemiz en kısa sürede halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır.”