Konyada sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi

Konya’da sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve bedensel aktivitenin desteklenmesi nedeniyle afiyet yürüyüşü gerçekleştirildi.

Dünya KOAH Günü ve Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde ve Türkiye Dinç Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı zarfında gerçekleştirilen yürüyüşe öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı. Konya İl Afiyet müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Alaaddin Tepesi civarda dönülmesinin gerisinde her yerde müdürlük önüne gelinmesiyle son buldu. “Havamızı Koruyalım KOAH’sız Yaşayalım”, “Pak Havada Yürüyorum Akciğerlerimi Koruyorum” ve “Obezite ile Uğraş Et, Diyabetten Korun, Gözlerin Korunsun” temalı yürüyüş’te obezitenin önlenmesi amaçlandı.

Gerçekleştirilen yürüyüşün arkasından tanımlama yapan Konya Ahali Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Öznavruz “Obeziteyle mücadele çağırmak, diyabetin önlemek çağrıda bulunmak. Diyabetin vücudumuzda en fazla zarar verdiği organların başında da gözler geliyor. Dolayısıyla obeziteyle çaba edelim, Diyabetten korunalım ve gözlerimizi koruyalım sloganlarıyla başlattığımız bu program çerçevesinde, özellikle bu günlerde kış aylarının başlangıcı olması sebebiyle doğalgazın yaygın bir şekilde kullanılması ve öteki katı yakıtlarında kullanılmasının da önüne geçilmesi gerekiyor. Yani “Havamızı Koruyalım KOAH’sız Yaşayalım” sloganı da temalarımızdan bir her birine” dedi.

Hastalıklarla çaba etmek için yapılması gereken en büyük şeylerin başında maddi aktivite geldiğini söyleyen Öznavruz, “Fiziksel aktiviteyle beraber obezitenin önüne geçtiğimiz lahza itibariyle öncelikle koroner atardamar hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı, kas eklem hastalıklarının da önüne geçmiş oluruz. Yeniden bu hastalığa sahip insanların somut aktiviteyi uyumlu bir şekilde haftanın en az üç günü veya dört günü yarım saat somut aktiviteye ayırdıkları zaman kullandıkları hap miktarının da azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla maddi aktiviteyi özellikle Konyalı hemşehrilerimizin ihmalkârlık etmemesi gerekiyor” biçiminde konuştu.