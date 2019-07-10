Konya'da sahte tarihi eser operasyonu
KONYA (AA) – Konya'nın Akşehir ilçesinde, Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen obje ve heykelleri tarihi eser olarak satmak istedikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Konya İl Jandarma Komutanlığı eş güdümünde yapılan araştırma ve takipler sonucunda, sahte eser üretmek ve dolandırmak suçlarını işledikleri öne sürülen H.V.A, B.S, O.K. ve Y.S. isimli 4 şüpheliye yönelik arama çalışmaları başlatıldı.
Şüphelilerin 4 farklı adresine, eş zamanlı yapılan baskında 10 bin dolar sahte para, 8 adet sahte heykel, 16 adet sahte eser yapımında kullanılan kimyasal malzeme, 2 adet sahte tablo, 10 adet sahte eser kalıbı, 8 adet toprak çömlek, 41 adet sahte metal obje (tabak, çanak, bakraç), 9 adet hafıza kartı, 6 adet sim kart, 1 adet dedektör ve 2 adet mavi ve kırmızı tepe lambası ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheliler B.S. ve H.V.A. gözaltına alınırken, O.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Y.S'nin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
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