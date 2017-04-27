Konyada sakuralar şehre renk katıyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin büyük kasaba merkezinde diktiği lale ve sümbüllerin yanı sıra sakuraların da açmasıyla şehirde bahar güzelliği yaşanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın bahar aylarında laleler ve sakuralar, yaz aylarında güller ve her mevsim açan çiçekleri ile çiçek gibi olduğunu söyledi. Konya’da 16 milyon metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdiklerini, 10 yılda 13 milyona yakın fidan diktiklerini bildiren Başkan Akyürek, Konya içinde yeşil değil, yeşil içinde Konya hedefi için çalıştıklarını açıklama etti. Ilk Önce Alaaddin Tepesi elde etmek üzere şehrin her uygun açan milyonlarca lalenin Konya’nın bir güzelliği olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, lalelerle birlikte açan sakuraların da büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Japonya’da namına festivaller düzenlenen sakuraların İstanbul Yolu üstünde yer alan Ladikli Ahmet Hüdai Parkında, Ecdat Parkı yanına oluşturulan Sakura Parkında ve Japon Parkında mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Başkan Akyürek, lalelerin ve sakuraların ardındaki refüjler ve parklardaki güllerin açmaya başlayacağını ifade etti. Meyve vermeyen bir cins kiraz ağacı olan sakuralar, rengarenk çiçekleri ile uyarı çekiyor.