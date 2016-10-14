Konya'da satırlı gasp iddiası

KONYA (AA) – Konya’da hırsızlık amacıyla girdiği evde karşılaştığı ev sahibinin cüzdanını, boğazına satır dayayıp gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Harzami Sokaktaki müstakil eve kapısını zorlayarak giren kişi, 89 yaşındaki Ali Parla ile karşılaştı.

Darbettiği Parla’nın boğazına bahçedeki satırı dayayıp, cüzdanını alan kişi kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda şüphelinin yakalanması için çalışmalara başladı.

Ekipler, bir gün sonra olay yeri yakınlarında E.E. (20) isimli şüpheliyi yakaladı.

Ali Parla tarafından da teşhis edilen zanlının, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.