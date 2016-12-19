Konyada Şeb-i Arus töreni

Konya’da Şeb-i Arus törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Şeb-i Arus töreninde yaptığı konuşmada Kayseri’deki terör saldırısıyla ilgili, “Bu ve sanki terör saldırılarına verilebilecek en hoş yanıt bu akşam burada olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde iyi, güzel ve dürüst işler yapmaya devam etmektir” dedi.

7 Aralık’ta başlayan Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, 17 Aralık akşamı düzenlenen Şeb-i Arus programıyla sona erdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Şeb-i Arus programına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, gündem yoğunluğu sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törenlere katılamadığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Şeb-i Arus törenlerinin vuslat yıl dönemi programlarının bir dünya markası haline gelmesi, uluslararası boyuta taşınması çok büyük hizmetlerde ve katkılarda bulundu. Vuslat sene dönümü programlarımızı bugün azıcık buruk ve acıklı bir şekilde algı ediyorsak da 7 Aralık tarihinde başladı ve on binlerce misafirimiz burada sevginin, aşkın çemberini oluşturdu ve hoş buluşmalara vesile oldu. 150’ye yakın programla 743. Vuslat sene dönümü programları algılama edilmiş oldu” dedi.

“Bu sene Şeb-i Arus’u bir üzüntü iklimi içinde algılama ediyoruz”

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da, “Her Şeb-i Arus’da varlık bilincimizi bir kez daha kavramak için bir araya geliyoruz. Ve her Şeb-i Arus bize o günün anlamıyla ilgili manevi mesajlar veriyor. Bu sene Şeb-i Arus’u bir üzüntü iklimi içinde kavrama ediyoruz. Geçen Şeb-i Arus’dan bu yanlamasına 1 yıl içinde büyük acılar yaşadık. 15 Temmuz’da bir ülkenin görebileceği en büyük acıyı, ihaneti, zulmü, barbarlığı gördük. sonra birçok terör örgütü karşısında canlarımızı, yüreklerimizi kaybettik. Son 1 hafta içinde yaşadıklarımız deha Şeb-i Arus’un bu hüzün ikliminde algı edişimizin bir kere daha anlamını bize hatırlatan gelişmelerdi. İstabul’daki terör saldırısından sonradan bugün de Kayseri’de canlarımızı vuslat ile buluşturan bir terör saldırısı yaşadık. Yine bu hafta içinde o güzel Halep’te bir medeniyetin, bir şehrin barbarlar göre nasıl yerle bir edildiğine, mazlum insanların, çocukların, kadınların sivil konvoylarda nasıl şehit edildiğine şahit olduk” şeklinde konuştu.

“Biz bu gece yalnızca Şeb-i Arus için yok aynı zamanda tüm dünyaya mesaj vermek için toplanmış bulunuyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da Kayseri’deki terör saldırısında şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, bu ve yarı terör saldırılarına verilebilecek en güzel cevabın bu akşam burada olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde iyi, hoş ve doğru işler yapmaya sürdürmek olduğunu söyledi. Bakan Avcı konuşmasına şu şekilde devam etti: “Biz bu gece yalnızca Şeb-i Arus için yok aynı zamanda tüm dünyaya bu mesajı tahsis etmek için toplanmış bulunuyoruz. Zaten Hz. Mevlana’nın öğretisinin özü, özeti, ruhu da bu. Bu toprakları bizlere vatan kılan ve Anadolu’nun dört direği olarak vasfedilen Hz. Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri, Şeyh Şaban-i Veli Hazretlerinin ruhaniyetinde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve onların bize hediye ettiği bu vatana sahip çıkmaya kararlılığımızı uygulamak için birlikteyiz” biçiminde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008 yılında ve bu yılın Haziran ayında iki genelge yayınladığını aktaran Bakan Avcı, “Uygun yer ve şartlarda, sürücü belgesi ve liyakati kişiler tarafından icra edilmesi gereken ayini şerifin, ehliyetsiz, liyakatsiz, özensiz bir takım kişi ve kuruluşlar göre yaklaşık olarak mistik bir ağırlama gibi sergilendiğine şahit oluyoruz. Bu doğru ve yasal değildir. Bakanlık olarak diğer kültürel miraslarımız gibi Mevlevi ayini şerifini de uygun yer ve zamanlarda, ehliyetli ve liyakatli kişiler kadar usulüne, esasına yerinde yapılması konusundaki hassasiyetimizi, denetimlerimizi artırarak sürdüreceğimizi bir kere daha buradan andırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arkasında önce Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde Ahmet Özhan bir konser verdi ve sonrasında da Araştırmacı-Yazar Ömer Tuğrul İnançer’in Mesnevi sohbeti dinlendi. Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun sema töreniyle sona erdi.