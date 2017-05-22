Konya'da sergi ve bilgi şöleni devam ediyor

KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleni, birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor.

KOMEK’in şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde eğitim alan işaret dili kursiyerleri, sergi ve bilgi şöleninde, anlamlı bir etkinliğe imza attı.

“Ellerimin sesini duyuyor musun?” temasıyla hazırlanan program, işaret diliyle okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Bir kursiyer tarafından yine işaret diliyle Kur’an-ı Kerim ve mealinin okunduğu program, 15 Temmuz ve Fetih Marşı çevirisi ile duygusal anlara sahne oldu.

Ezgi sunumu, hikaye çevirisi ve bayrak şiiriyle devam eden programda, kursiyerlerin başarısı ayakta alkışlandı.

Ayrıca bu yıl “Endülüs’ten Selçuklu’ya” temasıyla düzenlenen sergi ve bilgi şöleninin 6. gününde, “Endülüs Esintileri” ismiyle gitar ve bağlama dinletisi sunuldu ve “Ne çıkarsa bahtına” adlı yemek yarışmasında dereceye giren KOMEK kursiyerleri altınla ödüllendirildi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz’ün de konuk olduğu sergi ve bilgi şöleninde, “Endülüs Mutfağı” sohbetleri gerçekleştirildi.