Konya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

KONYA (AA) – Konya’da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Arapöldüren Caddesi’nde bulunan bir iş yerinin çalışanlarıyla Abdurrahman Güçlü ve Şevki Nenğ arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Güçlü ve Nenğ’ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.

Ambulanslara Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güçlü, müdahalelere kurtarılamadı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesin’e kaldırılan Nenğ’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.