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Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

– Av tüfeğiyle kuzenini öldürdüğü, eniştesini yaraladığı iddia edilen zanlı, tutuklandı

11 Ekim 2016 Salı, 11:49
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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KONYA (AA) – Konya’da av tüfeğiyle kuzenini öldürdüğü, eniştesini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ramazan K. (25), merkez Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi Şenyüzler Sokak’taki evine gittiği eniştesi Ahmet Karakaya (59) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ahmet Karakaya ve oğlu Nurdoğan Karakaya (29) av tüfeğiyle vuruldu.

Boynundan yaralanan baba Ahmet Karakaya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, omzundan yara alan Nurdoğan Karakaya ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nurdoğan Karakaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba Ahmet Karakaya’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan Ramazan K’yi kısa sürede yakaladı.

Daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenilen zanlının, olayda kullandığı ve 250 liraya aldığı av tüfeğiyle çekindiği bir fotoğrafı daha önce sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ramazan K, tutuklandı.

Konya silahlı kavga

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