Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA (AA) – Konya’nın merkez Meram ilçesinde, amca oğulları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’ndeki bir içkili restoranda, Cengiz U. (26) ile amcasının oğlu Çetin U. (23) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Cengiz U, ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavga sırasında restoranda bulunan ve mermilerin isabet ettiği Mehmet H. ve Mevlüt B. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. İki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan zanlı Çetin U, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kolundan yaralandığı belirlenen zanlı Çetin U, Konya Numune Hastanesindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.