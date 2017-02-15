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Konya'da silahlı kavga

– İki grup arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı

15 Şubat 2017 Çarşamba, 22:35

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KONYA (AA) – Konya’da bir restoran önünde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi’ndeki restoran önünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Tekin’e (32) av tüfeğiyle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı Tekin, burada yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Tekin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, olayın failinin yakalanması için çalışma başlattı.

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