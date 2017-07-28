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Konya'da silahlı kavga: 8 yaralı

28 Temmuz 2017 Cuma, 21:20

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KONYA (AA) – Konya’da, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi’nde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tüfekle ateş açtı.

Silahlı kavgada, Ercan, Selman, Pınar Ü. ile diğer aileden Dursun, Serdar, Kudret, Satılmış D. ve komşusunun çocukları olduğu öğrenilen Çilem R. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İki aile arasında yeniden bir tartışma çıkmaması için de olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri çağrıldı.

8 yaralı Konya silahlı kavga

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