Konya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

KONYA (AA) – Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, av tüfeği ve av malzemeleri satışı yapan Ahmet D. (47), Şehit İbrahim Bey Caddesi’ndeki iş yerine gelen ve aralarında husumet bulunan eski ortağı Ramazan Ç. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Ahmet D. av tüfeğiyle, Ramazan Ç. bıçakla yaralandı. Ahmet D, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne, Ramazan Ç. ise Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet D, Konya’ya sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.