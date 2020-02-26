Konya'da “şivlilik” geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi
KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Karatay, Selçuklu ve Meram belediyeleri kente özgü "şivlilik" geleneği kapsamında Şivlilik ve Fener Alayı etkinliği düzenledi.
Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinliğin temel amacının çocukların mutlu zaman geçirmesi olduğunu belirtti.
Emeği geçen ve etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Altay, şunları söyledi:
"Konya'ya ait olan 'şivlilik' geleneğimiz için bu yıl da böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğimize gösterilen yoğun ilgiye, katılan vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Yoğunluğa bakılırsa gelecek yıl 'şivlilik' etkinliğini sanırım Konyaspor Stadyumu'nda yapacağız. Bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum."
Etkinlikte çocukların ilgiyle takip ettiği güncel çizgi film karakterleri ve gösteri ekipleri büyük beğeni topladı.
Bu kapsamda etkinlikte Keloğlan, Elif'in Düşleri, Harika Kanatlar ve Emiray çizgi film karakterleriyle Karizma Show gösteri ekibi de yer aldı.
Etkinliğe, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı.
Konya’da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahında çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneği şivliliğe "ilk namaz" adı da veriliyor.
-
Konya'da “şivlilik” geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi
-
TBMM Başkanı Şentop, “Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı”na katıldı
-
Kenan Sofuoğlu, Konya'da öğrencilerle buluştu
-
Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
-
Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi
-
Çubuk hayvan pazarı, şap hastalığından dolayı geçici süreyle kapatıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.