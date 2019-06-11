Konya'da “Sosyal Uyum Çalıştayı”
KONYA (AA) – Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Dünyaya yeni kavramlar ve değerler kazandırdık, bunu da kararlılıkla yapıyoruz. Gurbetçilerimize Batı'da çektirilen acı ve sıkıntıları, ülkemizdeki 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere dünyanın 192 ülkesinden gelmiş 4,7 milyon yabancının hiçbirine çektirmiyoruz." dedi.
Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik bir otelde düzenlenen Sosyal Uyum Çalıştayı'nda, ramazan ayında Suriyelilerle bir araya geldiklerini söyledi.
Yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sosyal uyumun, toplumun dengeleyici unsuru olduğunu aktaran Ok, "Memleketinden başka ülkelere göçüp gelenler, diğer yandan memleketin yerli unsurları. Bu ikisini ortak bir noktada ve değerlerde buluşturmak için gayret etmek gerekiyor. Yerli halkın uyum konusunda biraz daha sabırlı ve hoşgörülü olması gerekiyor." diye konuştu.
Ok, Türkiye'nin mazlumlara karşı yardımseverlik, şefkat ve merhametini hiçbir zaman esirgemediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Dünyaya yeni kavramlar ve değerler kazandırdık, bunu da kararlılıkla yapıyoruz. Gurbetçilerimize Batı'da çektirilen acı ve sıkıntıları, ülkemizdeki 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere dünyanın 192 ülkesinden gelmiş 4,7 milyon yabancının hiçbirine çektirmiyoruz. Devletimizin yüzünü yere düşürecek, milletimizi uluslararası arenada herhangi bir şekilde zor durumda bırakacak hiçbir uygulamanın içinde yer almadık. Türkiye, göç ile ilgili işlemleri büyük bir kararlılıkla ve akılla yürütüyor."
Çalıştaya, İl Göç İdaresi Müdürü Orçun Kaymaz, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı personeli katıldı.
Çalıştayda, yabancı hakları yükümlülükleri ve sosyal uyumları, yabancıların okul kaydı, uyum güçlüklerinin nedenleri ve saha gözlemleri hakkında sunum yapıldı.
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