Konya’da STK’lardan Kudüs protestosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak gördüğünü açıklamasının ardından 52 STK bir araya gelerek Türkçe, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olarak ortak basın açıklaması yaptı. Kültür Park Amfi Tiyatro’da düzenlenen etkinliğe STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Gençlik Yapılanmaları Grup Sözcüsü Seyit Bayram Özalp, “Buradan şu çağrıda bulunuyoruz; Müslüman kardeşlerimiz ve İslam ülkelerinin liderleri ihtilafları bir kenara bırakıp bir araya gelmelidir. Özde Filistin halkı olmak üzere dünyada işgal altında bulunana her coğrafyaya sahip çıkmalıdır. Türkiye’de hükümet yetkililerinin yanı sıra İslam ülkeleri, Aksa davasını omuzlamalı ve söylemeden öteye geçmek üzere ellerindeki tüm imkanları seferber etmelidirler. Ekonomik, askeri, siyasi ve diğer konularda yapılan anlaşmaların tamamı iptal etmelidir. Anneler ve babalar, evlatlarını Kudüs’e sahip çıkmak için yetiştirip asrımızın Selahaddin’leri yapmalıdır. Gençlerimiz Kudüs davasına her daim sımsıkı bağlı kalmalıdır. İsrail er ya da geç yıkılıp yok olacağını, İslam dünyasının bütün mazlum coğrafyalarını yeniden ümmet olduğumuz günde, huzur ve refaha kavuşacağına yemin ederek sözlerimizi noktalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında toplanan vatandaşlar Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar attı.