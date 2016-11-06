Konyada şüpheli çanta alarmı

Konya’da Güvenlik Müdürlüğü karşısına bırakılan güvenilmez çanta ihbarı üzerine durum yerine fazla sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay 20.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ankara Caddesi üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben yoldan geçen bir vatandaş cadde üzerinde bulunan otobüs durağının arkasındaki kesin olmayan çantayı gördü. Bunun üstüne 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üstüne durum yerine fazla sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Kısa sürede durum yerine gelerek özel kıyafetlerini giyen bomba tahrip uzmanı ekipler çanta üstünde analiz yaptı. İncelemenin peşinde çantanın abes olduğu anlaşıldı.

Çantanın boş olması üstüne sokak yaya ve araç trafiğine açıldı.