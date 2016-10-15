Konyada şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Konya’da yol kenarına bırakılarak paniğe niçin olan kararsız çanta bomba yıkım uzmanı göre fünye ile patlatıldı.

Durum, saat 05.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Hediye Mahallesi Yeni Meram Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanının Konya ziyareti sebebiyle kentte geniş güvenlik önlemleri alan polis, yol kenarına bırakılmış çanta ihbarı üstüne harekete geçti. Adrese sevk edilen polis ekipleri, caddeyi vasıta ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Durum yerine gelen bomba tahrip uzmanı özel kıyafetlerini giyerek çantayı inceledi. Yapılan incelemenin peşinde fünye ile patlatılan çantanın içi anlamsız çıktı. Bunun üstüne cadde vasıta ve yaya trafiğine her tarafta açıldı.

Polis, çantanın kaldırıma kim göre bırakıldığını araştırıyor.