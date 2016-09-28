Konya'da şüpheli çanta ihbarı asılsız çıktı

KONYA (AA) – Konya’da, raylarda şüpheli çanta bulunduğu ihbarı üzerine garın geçici olarak kapatılmasının ardından yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşıldı. Asılsız çıkan ihbarla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polise telefonla yapılan ihbarda, Konya Garı yakınında raylarla şüpheli çanta bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, garı tamamen boşalttı ve çevrede güvenlik önlemi aldı. İstanbul ve Ankara’dan kente gelen iki Yüksek Hızlı Tren (YHT) de şehir girişinde bekletildi.

İtfaiye ve 112 Acil Servis görevlilerinin de sevk edildiği garda, polis ekiplerince raylarda eğitimli köpeklerle arama yapıldı. İncelemeler sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Polis, olayla ilgili Y.A’yı (17) gar yakınında gözaltına aldı.

Daha sonra gar yeniden hizmete açıldı. Konya girişinde bekletilen trenlerin de geçişine izin verildi.