Konya'da şüpheli ölüm
KONYA (AA) – Konya’nın Hadim ilçesinde kendisinden haber alınamayan çoban dağda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolhanlar mahallesinde yaşayan Ahmet Güneş (55), hayvanlarını otlatmak için araziye çıktı.
Akşam saatlerinde hayvanlar başıboş ahıra dönünce, yakınları ve mahalle sakinleri Güneş’i aramaya çıktı.
Yapılan aramada Güneş'in cesedi mahalle yakınlarında bulundu.
Güneş'in cesedi, yapılan incelemeden sonra otopsi için Hadim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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