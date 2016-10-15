Konyada şüpheli valiz paniği

Konya’da cadde kenarında kaldırıma bırakılan 2 kararsız bagaj polisi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Medrese Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde kaldırımda yer alan bir çöp tenekesinin yanında bırakılan 2 valizi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üstüne olay yerine sevk edilen polis ekipleri valizde incelemelerde bulundu. Bomba imha uzmanı ekiplerin valiz üstünde yaptıkları incelemenin peşinde, valizlerin anlamsız olduğu anlaşıldı. Valizlerin boş çıkmasının gerisinde polis ekipleri valizleri olduğu yerden kaldırdı.