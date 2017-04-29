Konyada sürücülere mobil uygulamadan otopark bulma kolaylığı

Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin park yeri bulmasını kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Büyükşehir kadar kullanıma sunulan IOS ve Android işletim sistemi ahenkli Mobil Konya Uygulamasına eklenen “Otopark Bul” özelliği doğruca sürücüler park sorunu yaşamıyor. Özellikle Konya’ya yapılan turistik seyahatlerde büyük üstünlük karşılayan “Otopark Bul” özelliğine Mobil Konya Uygulamasının “Ulaşım” bölümünden erişilebiliyor. Keza, uygulamayı cep telefonuna indiren kullanıcılar şehir merkezindeki otoparkları en yakından en uzağa içten saptama ederek otoparkların egzersiz saatlerini ve o anki doluluk oranını da görme imkanı buluyor. Sürücüler, gitmek istedikleri otoparkın harita üzerindeki konumuna eriştikten daha sonra navigasyon özelliğini kullanarak otopark için yol tarifi alabiliyor ve kullanım büyük kolaylık sağlıyor.

Uygulamadaki öteki özellikler de vatandaşlara huzur sağlıyor

Mobil Konya Uygulamasında yer alan “Ulaşım” bölümü, araç sahibi olmayan ve toplu ulaşımı uygulamak isteyenlere de sağladığı kolaylıklarla dikkat çekiyor. Bu bölümdeki ATUS özelliklerini kullanan bir birey, herhangi bir durağa toplu ulaşım aracının tahmini kaç dakika daha sonra geleceğini ve otobüs hatlarının nerelerden geçtiğini öğrenebilirken, ayrıca Elkart Dolum Yerleri özelliği kullanılarak Elkart’lara dolum yapılabilecek yerlerin en yakından en uzağa dürüst erişimine ulaşılabiliyor.

Uygulamadaki bir diğer seçenek olan “Bisiklet Bul” özelliği de bisiklete binerek şehri ziyaret etmek isteyenlere de bambaşka bir seçenek sunuyor. Bu başvuru formu kullanılarak bisiklet kiralanabilecek veya kiralanan bisikletin iade edilebileceği yerler harita üzerinden görülebiliyor. Burada kaç bisiklet ya da manâsız peron olduğu bilgisine de erişilebiliyor.