Konya'da tarihi eser operasyonu

– Otomobilde yapılan aramada Roma, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 600 obje geçirildi

KONYA (AA) – Konya’da düzenlenen operasyonda Roma, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 600 obje geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satmaya çalıştığı iddia edilen M.B’nin kullandığı otomobili Meram Yeni Yol’da durdurdu.

Araçta yapılan aramada Roma, Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin edilen, sikke ve heykellerin de aralarında bulunduğu bin 600 obje ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.