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Konya'da tarihi eser operasyonu

– Üzerinde yazı bulunan 6 adet taş ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

08 Ekim 2016 Cumartesi, 14:03
Konya'da tarihi eser operasyonu

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KONYA (AA) – Konya’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, üzerinde yazı bulunan 6 adet taş ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesi Çukurkavak Mahallesi’nde kepçeyle kazı yapan A.U, H.U, Y.K, ve Ş.M, yakalandı.

Tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen ve üzerinde yazı bulunan 6 adet taşa el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

çumra Konya operasyon  tarihi eser

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