Konya'da tarihi eser operasyonu
– Üzerinde yazı bulunan 6 adet taş ele geçirildi, 4 kişi yakalandı
08 Ekim 2016 Cumartesi, 14:03
KONYA (AA) – Konya’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, üzerinde yazı bulunan 6 adet taş ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çumra ilçesi Çukurkavak Mahallesi’nde kepçeyle kazı yapan A.U, H.U, Y.K, ve Ş.M, yakalandı.
Tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen ve üzerinde yazı bulunan 6 adet taşa el konuldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.