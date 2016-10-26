Konya'da tedavi edilen vaşak doğaya bırakılacak

KONYA (AA) – Karaman’da köylüler tarafından yaralı bulunan yavru vaşak, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesinde yapılan rehabilitasyonunun ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Yılmaz Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaman’ın Ermenek ilçesinde köylüler tarafından yavru bir vaşağın bitkin halde bulunduğunu söyledi.

Hayvanın daha iyi tedavi edilebilmesi için bugün Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veterinerlik Fakültesine gönderildiğini belirten Kocaman, “Fakülteden çok ciddi bir rahatsızlığı olmadığı bilgisi verildi. On gün kadar hayvanat bahçesinde müşahede altına alınarak rehabilite edilecek. Tamamen iyileştiğinde de bulunduğu yerde doğaya salınacak. Vaşak daha çok Anadolu, Avrupa ve Rusya’da bulunuyor. Türkiye’dekiler etçil bir tür. Bakanlığımızda korunan hayvanlar listesinde yer alan bir türdür.” diye konuştu.

– “Kuduz ihtimaline karşı tedavi altına alındı”

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Karaman İl Müdürü Nazmi Kaplan da bitkin halde bulunup kendilerine gelen yavru vaşağın bir veteriner tarafından ön tedavisinin yapıldığını anlattı.

Aç kaldığı için halsiz düştüğü ihtimalleri üzerinde durduklarını ifade eden Kaplan, “Üzerinde herhangi bir yara yoktu. Yaklaşık 1 yaşlarında var. Burada antibiyotik verildi, etle beslendi. Sağlık durumu yavaş yavaş düzelmeye başlamıştı. Kuduz olma ihtimaline karşı SÜ Veterinerlik Fakültesine gönderildi. Vaşak, koruma altına alınan bir tür. Geçen yıl foto kapanla görüntüsü yakalanmıştı. Bu yıl da bu şekilde ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

– “Süt içme yaşını geçtiği için etle besliyoruz”

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkilileri ise vaşağın, rehabilitasyon amacıyla getirildiğini aktardı.

Hayvanın geldiğinde güçsüz halde olduğunu anlatan yetkililer, “Hemen bakım ve beslemeye aldık. Rehabilite edildikten sonra tekrar doğaya kazandırılacak. Bu tür, ‘Anadolu kedisi’ diye de bilinir, etçildir. Bakım ve beslenmesini yapıyoruz. Süt içme yaşını geçtiği için etle besliyoruz.” dedi.