Konya'da telefon hattından kablo hırsızlığı
KONYA (AA) – Konya'da telefon hattından kablo hırsızlığı yaptıkları esnada gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagüney Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait telefon hattından hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, telefon hattından kablo kesen üç şüpheliyi belirledi. Kestikleri 300 metre telefon hattı kablosuyla suçüstü yakalanan M.K ile C.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E. ise olay yerinden kaçtı.
Zanlıların hırsızlıkta kullandıkları 42 ASZ 78 ile 42 FDB 48 plakalı araçlarda yapılan aramada demir kesme makası, kablo çekme halatı, 2 demir testere, eldiven, 3 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlan M.K. ile C.E. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Olay yerinden kaçan M.E.'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
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