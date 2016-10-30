Konyada terör örgütü DAEŞe operasyon: 10 gözaltı

Konya polisi göre düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden 10’u gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Güvenlik Müdürlüğü Terörle Çaba (TEM) Şube polisi, terör örgütü DAEŞ üyesi olduğunu saptama ettiği kişilere karşın operasyon düzenledi. Yapılan maddi ve teknik takibin ardından bu sabahtan evvelden belirlenen adreslere dominant yapıldı. Operasyonda terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 kişiden 10’u gözaltına alındı. Polisin yaptığı istihbari çalışmasında şüphelilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yurt genelinde eylem planladıkları ortaya çıktı. Örgüte aza kazandırdığı ve mali destek sağladıkları ileri sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde afiyet kontrolünden geçirildikten sonradan sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.