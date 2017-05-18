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Konyada tombala operasyonu: 10 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Etik Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesindeki bir meslek merkezinde tombala oynatıldığı ihbarı üzerine egzersiz başlattı.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 18:03

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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Etik Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesindeki bir meslek merkezinde tombala oynatıldığı ihbarı üzerine egzersiz başlattı. Çalışmaların neticesinde yapılan takibin arkasında polis, gece saatlerinde iş yerine egemen düzenledi. Iş yerine çilingir yardımıyla giren ekipler, 3’ü bayan 10 kişiyi gözaltına aldı. Polisin yaptığı aramada meslek yerinde 1 tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ele geçirildi. Şüphelilerin hakim esnasında tombala makinesinin motor kısmını camdan yola attıkları öğrenildi.

Suçüstü yapılan baskında şüphelilere ’Kabahatler Kanunu’na’ tarafından toplam 2 bin 190 lira para cezası kesildi. Meslek yeri sahibine ise ’kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı’ gerekçesiyle hukuki işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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