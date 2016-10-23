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23 Ekim 2016 Pazar

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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

– Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

23 Ekim 2016 Pazar, 07:25
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir-Isparta karayolunun 1. kilometresinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 BKA 46 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan Ali Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hacı Mehmet Parsil ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erdoğan’ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza Konya

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