Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
– Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Hatice Nur Özen (30) yönetimindeki 41NB 077 plakalı otomobil Seydişehir-Konya karayolu Bostandere kavşağında, Ahmet Çeker idaresindeki 42 PG 131plakalı tırla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Özen kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Furkan Değirmenardı (12) ise yaralandı.
Yaralı çocuk, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü Ahmet Çeker jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Hatice Nur Özen’in, Bostandere İlkokulu Müdür Vekili olduğunu öğrenildi.