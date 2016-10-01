Konya'da trafik kazası: 1 ölü

KONYA (AA) – Akşehir’in Çakıllar Mahallesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Ü. (19) idaresindeki plakasız motosiklet, ilçenin Çakıllar Mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Emine Dadak’a (68) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Emine Dadak, Akşehir Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Ramazan Ü. ise Akşehir de gözaltına alınırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.