Konya'da trafik kazası: 1 ölü

KONYA (AA) – Konya’da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesinde, Abdullah Şar’ın (14) kullandığı bisiklete çarptı.

Ağır yaralanan Şar, ambulansla kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kazaya karışan sürücü, otomobiliyle olay yerinden kaçtı.