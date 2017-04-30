Konyada trafik kazası: 1 ölü

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Beyşehir Çevre Yolu üstünde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Mehmet Çolpan (42) idaresindeki 42 FA 028 plakalı araba, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, gerisinde da aleyhinde şeride geçerek direğe çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine haber verirken, kaza yerine polis, itfaiye ve sıhhat ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Çolpan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Çolpan’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerinin gerisinde otopsi tamamlanmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.