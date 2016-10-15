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Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

15 Ekim 2016 Cumartesi, 22:24
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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KONYA (AA) – Konya’nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Aydın idaresindeki 42 BIZ 43 plakalı hafif ticari araç, Seydişehir-Konya karayolu Karabulak kavşağında, Müzeyyen Gülpınar’ın kullandığı 42 ZL 123 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Aydın’ın kullandığı hafif ticari araç, sulama kanalına devrildi.

Kazada, Selami Böge yaşamını yitirdi, sürücü Aydın ile aynı araçtaki Mustafa Ateş (51) ve Zeki Sevgen (46) yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya Seydişehir trafik kazası

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