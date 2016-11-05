Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
KONYA (AA) – Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Osman Şanlıyurt (30) idaresindeki 01 Y 6788 plakalı kamyonet, Ereğli-Adana Karayolu Ziya Gökalp Mahallesi MEDAŞ kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen Yılmaz Öner (29) idaresindeki 42 ESF 70 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyonetteki Osman (30), Hazal (25), Cuma (4), Beray (5) ve Süleyman Şanlıyurt (7) yaralandı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Hazal Şanlıyurt ise itfaiye ekiplerinin çabasıyla kamyonetten çıkarıldı. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hazal Şanlıyurt, burada hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü Yılmaz Öner, ifadesi alınmak üzere Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.