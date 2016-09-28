Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

KONYA (AA) – Konya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar-Ereğli karayolunun 20. kilometresinde Tolga Güler’in kullandığı 06 V 1138 plakalı otomobil arıza yaptı. Hiçbir işaretin konmadığı yolda arızayı gidermek isteyen sürücü Güler aşağıya indi. O sırada aynı yönden gelen Halit P. (43) yönetimindeki 34 TN 9177 plakalı çekici, otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Tolga Güler (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil içerisinde bulunan Sevgi Duysak (26), Sevim Çetin (42), Mehmet Çetin (41), Dilara Güler (13) ile Hatice Güler (42) yaralandı.

Yaralılar, Karapınar ve Ereğli’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Hatice Güler, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası çekici sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.