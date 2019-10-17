Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
KONYA (AA) – Karapınar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza Karapınar Konya karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi.
Bekir Demirci'nin (62) kullandığı 42 DBZ 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Bekir Demirci ile eşi Fatma Demirci (57) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansı ile Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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