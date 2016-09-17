Konya'da trafik kazası: 11 yaralı
– Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı
17 Eylül 2016 Cumartesi, 03:53
KONYA (AA) – Konya’da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Sadir Pakel idaresindeki 06 FF 4544 otomobil, Konya-Ankara karayolunun 35. kilometresinde, Aydın Turan’ın kullandığı 42 FL 350 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler Pakel ve Turan ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.
Konya’daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.