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17 Eylül 2016 Cumartesi

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Konya'da trafik kazası: 11 yaralı

– Hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı

17 Eylül 2016 Cumartesi, 03:53
Konya'da trafik kazası: 11 yaralı

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KONYA (AA) – Konya’da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sadir Pakel idaresindeki 06 FF 4544 otomobil, Konya-Ankara karayolunun 35. kilometresinde, Aydın Turan’ın kullandığı 42 FL 350 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Pakel ve Turan ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Konya’daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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