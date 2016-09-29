Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
KONYA (AA) – Konya’da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen kamyondaki 2 kişi ağır yaralandı.
Remzi Kan (41) yönetimindeki 07 YMP 52 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Hadimi Caddesi’nde, Kazım Yıldırım (43) idaresindeki 42 DOD 06 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle beyaz eşya yüklü kamyon devrillirken, araç sürücüsü Yıldırım ve yanında bulunan Mustafa Emre Dönmez (27) yaralandı.
Yaralılar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince güçlükle çıkartıldı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yıldırım ve Dönmez’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Devrilen kamyon, kasasındaki beyaz eşyaların boşaltılmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.