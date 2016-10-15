Ana Sayfa   >   Genel   >   Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

15 Ekim 2016 Cumartesi, 13:59
Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Benzer Konular

Kardeşler arasında silahlı kavga: 1 ölü
Konya'da kardeşler arasında silahlı kavga: 1 ölü
"ByLock" soruşturmasını yürüten savcının "ByLock"tan yakalanması
“ByLock” soruşturmasını yürüten savcının “ByLock”tan yakalanması
Konya'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Konya'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

KONYA (AA) – Konya’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mustafa Koç idaresindeki 42 DHE 40 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Aslanlıkışla Caddesi’nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 RN 237 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü Mustafa Koç ile aynı araçta bulunan Hasan Koç yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 yaralı Konya trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet