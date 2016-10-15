Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
15 Ekim 2016 Cumartesi, 13:59
KONYA (AA) – Konya’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mustafa Koç idaresindeki 42 DHE 40 plakalı otomobil, merkez Karatay ilçesi Aslanlıkışla Caddesi’nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 RN 237 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücü Mustafa Koç ile aynı araçta bulunan Hasan Koç yaralandı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.